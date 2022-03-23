На Беларусь обрушились новые санкции ЕС

14:39 24 июня Киев, Украина

Руководство Евросоюза , взвесив все "промахи" во внутренней и внешней политике самопровозглашенного белорусского президента, приняло решение расширить пакет существующих в отношении Беларуси санкций.



Такое решение принято "в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в сообщении Совета ЕС.



Согласно ему, отныне будут запрещены:

продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или ПО, предназначенных для мониторинга или перехвата белорусскими властями интернета и телефонной связи;

продажа, поставка или передача властям Беларуси предметов двойного назначения для использования в военных целях;

Европейскому инвестиционному банку - финансирование проектов в государственном секторе. Страны ЕС будут обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

Вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий. А также доступ к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финансовых организаций, устанавливается запрет на страхование и перестрахование белорусского правительства, госорганов и агентств.



В ЕС подчеркнули, что в общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время находятся под ограничительными мерами. Эти меры включают в себя заморозку активов, применимое как к физическим, так и к юридическим лицам, а также запрет на поездки в ЕС для физических лиц.