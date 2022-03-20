Москва отреагировала на предложение Меркель наладить диалог с Путиным

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС по более тесному сотрудничеству с Россией, чтобы развить дискуссии с Москвой после саммита президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.Саммиты ЕС с Путиным были приостановлены после того, как Россия оккупировала Крым в 2014 году.По словам дипломатов, Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения Путина на саммит с лидерами ЕС.