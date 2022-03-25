Минздрав Италии: с 28 июня жители и гости Италии могут не носить маску на улице

09:08 28 июня Киев, Украина





Об этом объявил Минздрав Италии. С сегодняшнего дня в Италии из-за низкого прироста новых случаев коронавируса отменен масочный режим на открытом воздухе, однако он остается обязательным в транспорте и прочих закрытых помещениях.Об этом объявил Минздрав Италии.

Все области переходят в белую зону, безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков.



Жителей страны предупредили, что в случае роста числа заражений, как это происходит в некоторых других странах, маски придется вновь использовать.



Ношение масок, как и социальная дистанция, остается обязательным в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и в случае большого скопления людей даже на открытом воздухе. Также сохраняется ограничение по числу участников мероприятий на открытом воздухе.



На данный момент в Италии вакцинировали от коронавируса более 30% населения. Всего сделано почти 50 млн инъекций.



За время пандемии число инфицированных в Италии достигло 4 258 069, в последнее время фиксируют около тысячи случаев в сутки.