Минздрав Италии: с 28 июня жители и гости Италии могут не носить маску на улице

С сегодняшнего дня в Италии из-за низкого прироста новых случаев коронавируса отменен масочный режим на открытом воздухе, однако он остается обязательным в транспорте и прочих закрытых помещениях.
Об этом объявил Минздрав Италии.
Об этом объявил Минздрав Италии.
Все области переходят в белую зону, безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков.
Жителей страны предупредили, что в случае роста числа заражений, как это происходит в некоторых других странах, маски придется вновь использовать.
Ношение масок, как и социальная дистанция, остается обязательным в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и в случае большого скопления людей даже на открытом воздухе. Также сохраняется ограничение по числу участников мероприятий на открытом воздухе.
На данный момент в Италии вакцинировали от коронавируса более 30% населения. Всего сделано почти 50 млн инъекций.
За время пандемии число инфицированных в Италии достигло 4 258 069, в последнее время фиксируют около тысячи случаев в сутки.
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