Макрон настаивает на диалоге с Путиным

15:41 24 июня Киев, Украина

Вести конструктивный диалог с российским президентом Владимиром Путиным - не значит отказываться от основных принципов и ценностей своего государства.



Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в Брюсселе перед стартом саммита ЕС.



"Нам нужен диалог, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте. При этом европейцы должны выступать с единых позиций", - сказал он журналистам.



По мнению Макрона, европейским странам "недостаточно просто реагировать на действия России".



Макрон в качестве примера диалога с Москвой привел недавний саммит США-РФ, на котором, по словам президента Франции, "Джо Байден начал структурирующий диалог с Россией".



Макрон подчеркнул, что при контактах с Россией страны ЕС не должны приносить в жертву свои основополагающие принципы и ценности.



Как сообщалось, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и Путиным.



Ранее газета Financial Times писала, что Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.