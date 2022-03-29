Казахстан вводит обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

17:17 01 июля Киев, Украина

Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов, своим постановлением, обязал часть граждан страны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19.

В случае отказа этим гражданам запретят посещать рабочие места, сообщает Tengrinews в четверг, 1 июля.

По новым правилам, обязательной иммунизации подлежат сотрудники магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров, музеев, театров, гостиниц, систем телекоммуникаций, транспорта, здравоохранения и ЖКХ.



Невакцинированным жителям разрешат уйти на удаленную работу, а для желающих работать в офисе введут обязательное ПЦР-тестирование – раз в неделю.



Граждане Казахстана из указанных категорий будут обязаны привиться первым компонентом вакцины до 15 июля, вторым – до 15 августа. Исключению из этого списка подлежат люди с наличием медицинских противопоказаний и переболевшие COVID-19 в течение трех последних месяцев.



Сейчас в Казахстане доступны четыре вакцины от коронавируса. Кроме отечественной QazVac в стране можно привиться российским препаратом Спутник V, арабо-китайской вакциной Hayat-Vax и китайским препаратом от Sinovac Biotech. Также регистрацию получила американская вакцина Pfizer, но о ее закупках пока не сообщалось.



Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. Власти планируют до конца года обеспечить двумя дозами препарата до 6 млн человек.



По последним данным, с начала пандемии в Казахстане зафиксировано более 483 тысяч случаев COVID-19. Жертвами пандемии стали почти 3,5 тысячи человек.