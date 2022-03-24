"Как зона боевых действий": в Чехии пронесся мощный торнадо, пострадали 300 человек

На юго-востоке Чехии пронесся один из самых мощных в истории страны торнадо. Пять человек погибли, около 300 пострадали.
Объявлена чрезвычайная ситуация, сообщают Чешские СМИ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.
В пострадавших от стихии городах торнадо повалил деревья – они падали на дома, автомобили и прохожих. В одном из городов ветром перевернуло автобус. Спасатели объявили чрезвычайную ситуацию.
Непогода разрушила половину села Грушки, где от домов остались "только стены". Также сильным разрушениям подверглись еще 7 сел. Более 30 тысяч домов остались без электричества.
Самые серьезные разрушения – в чешских городах Бржецлав и Годонин.
Предварительно известно о 300 пострадавших и пяти погибших, но спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому цифра может возрасти.
Предварительно известно о 300 пострадавших и пяти погибших, но спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому цифра может возрасти.
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