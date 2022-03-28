Пашинян передает Армению в руки Путина

После недавнего переизбрания Пашиняна, политика Еревана в вопросах национальной безопасности в корне поменяла свой вектор. Складывается впечатление, что теперь весь контроль армянских границ и ответственность за безопасность Армении лежит на России.

Об этом говорится на армянском оппозиционном сайте «Zham».

В опубликованном материале, отмечается, что официальный Ереван фактически передал решение вопросов безопасности в руки России.

Теперь Москва самостоятельно будет проводить переговоры с Баку, по поводу вывода военных сил Азербайджана с территории Армении. И самостоятельно принимать решения о размещении своих миротворцев по всей армяно-азербайджанской линии соприкосновения и о их количестве.

А если учесть, что при всем этом полностью уничтожается на сегодняшний день и без того слабая, но все же армия, то мы видим слабую, зависимую республику, без вооруженных сил, которая добровольно передала ответственность за сохранность своих границ в руки Кремля . Чему несказанно рад Владимир Путин. Вот вам аннексия по-тихому.

Охраняет Армению Россия, вооружает Армению Россия, пограничный контроль Армении тоже осуществляет Россия…