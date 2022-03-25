Израиль ввел COVID-штрафы за посещение стран из "черного списка"

16:35 28 июня Киев, Украина

Израильское правительство приняло решение ввести штрафы для своих граждан, за посещение России, Аргентины, Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики, в связи с тем что эти страны находятся в списке государств с максимальным уровнем угрозы заражения COVID-19.

Об этом сообщает Newsru.co.il.



Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей (около $1535).



С 29 июня вступит в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля, заполнять в аэропорту декларацию, в которой гражданин обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "черного списка".



27 июня министерство здравоохранения сообщило о включении Беларуси и Кыргызстана в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. В этот список минздравом уже включены Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. При этом в минздраве отмечают, что если в ближайшее время обстановка в этих странах не улучшится, они будут внесены в "список стран максимального риска".



Согласно опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в Израиле было выявлено 840 995 зараженных (+145 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 1254 (+79) человек. 6429 (0) заболевших COVID-19 умерли, 833 312 (+66) человек выздоровели.



По данным минздрава Израиля на 28 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5 551 746 человек (+13 тысяч за сутки), вторую дозу – 5 159 526 человек (+3 тысячи за сутки).



Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 59% израильтян, около 82% взрослого населения.



Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).