Испанский Banco de Sabadel отказывается обслуживать украинцев

21:14 19 апреля Киев, Украина

Один из ведущих банков Испании Banco de Sabadel как видно из множества сообщений на различных социальных площадках отказывает в каком либо обслуживании граждан Украины которые были вынужденны уехать из-за войны из Украины.

Эта информация уже носит не единичные случаи а массовые. Ни одно обращение в банк за коментариями по этой ситуации не дало внятного ответа по причине полного игнорирования вопросов.

Сорудники Banco de Sabadel в большей степени ссылаются на внутренние инструкции, по всей видимости которые предписывают запрет на обслуживание украинцев в этом испанском банке.

Также украинские гражданне массово жалуются на крайне низкую подготовленность испанского правительства хоть как-то содейтсвовать украинским беженцам, это и очереди на получения подтверждения о временной защите, так что бы только подать документы заявителю прийдётся ждать примерно месяц, в то время как в других странах эта же процедура занимает максимум несколько дней в некоторых можно подать документы даже онлайн.

После подачи прошения потребуется ещё продолжительное время для получения подтверждения о временной защите.

Но даже имея на руках все подтверждающие документы крупнейший банк Испании Sabadel повсеметно даёт отказы в обслуживании украинцев.

19.04.2022 стало извесно о том что Глава правительства Испании Педро Санчес посетит Киев, ждут ли его вопросы от Зеленского в связи с полным бойкотом и игнорированием проблем украинских беженцев в Испании пока не извесно. Или что он расскажет? Как его странна помагает Украине? Так это не так.