Хакеры из России атаковали базу данных Microsoft в 36 странах мира

10:39 26 июня Киев, Украина

Недавно взломавшие SolarWinds хакеры Nobelium, которые по данным спецслужб базируются в России, совершили очередное покушение на данные пользователей компании Microsoft в 36 странах, а также взломала устройства службы поддержки клиентов Microsoft.

Об этом сообщают в компании Microsoft.

"Центр разведки угроз безопасности Microsoft отслеживает новую активность от злоумышленника Nobelium. Наше расследование используемых методов и тактик продолжается, но мы заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей", - говорится в заявлении компании.

Как отмечает Microsoft, целью действий хакеров стали определенные пользователи, в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%), а также в меньшей степени неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах.



В мае Microsoft уже обвиняла хакеров из Nobelium в атаке на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира. В компании хакеров из Nobelium связывают с Россией и считают, что эта группа стояла за взломом компании SolarWinds в 2020 году.