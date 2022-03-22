Хакеры из России атаковали базу данных Microsoft в 36 странах мира

Недавно взломавшие SolarWinds хакеры Nobelium, которые по данным спецслужб базируются в России, совершили очередное покушение на данные пользователей компании Microsoft в 36 странах, а также взломала устройства службы поддержки клиентов Microsoft.
Об этом сообщают в компании Microsoft.
Как отмечает Microsoft, целью действий хакеров стали определенные пользователи, в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%), а также в меньшей степени неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах.
В мае Microsoft уже обвиняла хакеров из Nobelium в атаке на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира. В компании хакеров из Nobelium связывают с Россией и считают, что эта группа стояла за взломом компании SolarWinds в 2020 году.
В мае Microsoft уже обвиняла хакеров из Nobelium в атаке на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира. В компании хакеров из Nobelium связывают с Россией и считают, что эта группа стояла за взломом компании SolarWinds в 2020 году.
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