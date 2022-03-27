Госдеп США обратился к американцам с призывом воздержаться от путешествий в Россию - это опасно

Коронавирус, терроризм, отсутствие правовой защиты иностранцев, похищение людей, фальшивые обвинения - это укороченный список того, почему Госдепартамент США настоятельно рекомендует гражданам Америки воздержаться от поездок в Россию.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Особенно американских граждан предостерегли от поездок на Северный Кавказ, в частности в Чечню и на гору Эльбрус, из-за «похищений людей и риска гражданских беспорядков».
Также американцам не рекомендуют путешествовать «в Крым из-за оккупации Россией украинской территории и злоупотребления со стороны оккупационных властей».
Американцы «могут стать жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства. Весь персонал правительства США должен тщательно продумать необходимость поездки в Россию», указали в американском ведомстве.
«Российские службы безопасности арестовывали граждан США по фальшивым обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их во время тайных судебных процессов или без представления доказательств», — говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что в РФ не гарантируются права на мирные собрания и свободу слова, действуют вдохновленные экстремистской идеологией террористические организации, а еще фиксируют высокий уровень заболеваемости COVID-19.
Также американцам не рекомендуют путешествовать «в Крым из-за оккупации Россией украинской территории и злоупотребления со стороны оккупационных властей».
Американцы «могут стать жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства. Весь персонал правительства США должен тщательно продумать необходимость поездки в Россию», указали в американском ведомстве.
«Российские службы безопасности арестовывали граждан США по фальшивым обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их во время тайных судебных процессов или без представления доказательств», — говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что в РФ не гарантируются права на мирные собрания и свободу слова, действуют вдохновленные экстремистской идеологией террористические организации, а еще фиксируют высокий уровень заболеваемости COVID-19.
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