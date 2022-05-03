Газпром с субботы понизил объемы закачанного газа в хранилища Европы

Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.
Отмечается, что снизилась закачка в крупнейшие хранилища Европы – в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер), хотя обычно в выходные дни они растут.
Кроме того, по информации немецкого транзитного оператора Gascade, сократились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал-Европа, который проходит через Беларусь и Польшу.
Как указало агентство, после холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд куб. м) Газпрому предстоит закачать такой же объем газа в хранилища.
И хотя хранилища опустошены и в Европе, приоритетом для компании является заполнение российских ПХГ.
Ранее сообщалось, что Газпром искусственно ограничивает поставки газа в Европу, провоцируя его подорожание. Из-за острого дефицита европейские цены на газ превысили 500 долларов (около 420 евро), достигнув максимума за 13 лет.
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