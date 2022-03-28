Франция: полиция задержала женщину, спровоцировавшую крупную аварию на Тур де Франс

19:02 30 июня Киев, Украина

Об этом сообщает France Bleu.



Женщину, которую подозревают в провоцировании падения велосипедистов, задержали в среду жандармы департамента Финистер, на востоке Франции. Ее допросили. Также в рамках расследования были взяты показания около десятка свидетелей инцидента.





По информации France Bleu, подозреваемой грозит до одного года тюрьмы и 15 тыс. евро штрафа.

В субботу, 26 июня, во время первого этапа по маршруту Брест-Ландерно, фанатка вышла на трассу проезда велосипедистов, держа картонный плакат, чтобы показать сообщение для телевизионных камер.



В этот момент с ней столкнулся немецкий велосипедист Тони Мартин, не успевший объехать женщину. Почти мгновенно, вслед за ним, на трассе упали и другие велосипедисты.



Десятки спортсменов получили травмы в результате аварии. Это привело к первому снятию спортсмена с гонки, поскольку Яша Зюттерлин из команды DSM был вынужден выйти из соревнований в связи с полученной травмой.