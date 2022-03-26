Еще один шаг назад: в ЕС отреагировали на ответные действия Беларуси
20:30 28 июня Киев, Украина
Председатель Евросовета Шарль Мишель в ответ на решение властей Беларуси приостановить свое участие в Восточном партнерстве, призвал Лукашенко "поставить на первое место будущее" страны.
"Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество", -
написал он в своем микроблоге в Twitter 28 июня.
Мишель добавил, что народ Беларуси может рассчитывать на Евросоюз
.
"Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку", - говорится в его сообщении.
Председатель Евросовета подчеркнул, что белорусы имеют право выбрать президента на новых, свободных и честных выборах. "Режиму президента [Александра] Лукашенко: ставьте на первое место будущее Беларуси", - заключил Мишель.
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