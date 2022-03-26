Еще один шаг назад: в ЕС отреагировали на ответные действия Беларуси

20:30 28 июня Киев, Украина

Председатель Евросовета Шарль Мишель в ответ на решение властей Беларуси приостановить свое участие в Восточном партнерстве, призвал Лукашенко "поставить на первое место будущее" страны.

Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество", - написал он в своем микроблоге в Twitter 28 июня.

Мишель добавил, что народ Беларуси может рассчитывать на Евросоюз

"Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку", - говорится в его сообщении.

Председатель Евросовета подчеркнул, что белорусы имеют право выбрать президента на новых, свободных и честных выборах. "Режиму президента [Александра] Лукашенко: ставьте на первое место будущее Беларуси", - заключил Мишель.