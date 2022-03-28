ЕП наказал 8 депутатов, посещавших аннексированный Крым с наблюдательной миссией

17:44 29 июня Киев, Украина

Европейский парламент наказал восемь евродепутатов, посещавших аннексированный Крым с "наблюдательной миссией" во время референдума по внесению правок в конституцию РФ.

Об этом со ссылкой на источники сообщает EU Observer во вторник, 29 июня.



В "черный список" попали пятеро французских депутатов из крайней правой фракции Идентичность и демократия: Вирджини Жорон, Эрве Жювен, Жан-Лен Лакапель, Тьерри Мариани и Филипп Оливье - летом 2020 года они посетили Крым с "наблюдательной миссией" во время референдума по изменениям в конституцию Россию.



Также в список попали три представителя крайне левых сил Европейских объединенных левых / Зеленых левых Севера (GUE/NGL) - ирландцы Клэр Дейли и Мик Уоллес и испанец Ману Пинеда, ездивших на выборы в Эквадор и Венесуэлу.