Египет отменил обязательные ПЦР-тесты для COVID-вакцинированных иностранцев

09:01 24 июня Киев, Украина





Это разрешение касается граждан из государств, не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса, сообщила накануне газета Al Ahram со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Египта. С сегодняшнего дня, получившие прививку от коронавируса , вакцинами одобренными Всемирной организацией здравоохранения, освобождаются от сдачи ПЦР-теста при въезде в Египет Это разрешение касается граждан из государств, не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса, сообщила накануне газета Al Ahram со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Египта.

"Сюда относятся вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением по лекарственным средствам Египта, – говорится в сообщении. – Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины (Спутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), либо через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson& Johnson. Сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа, никакие исправления, помарки или дописки не допускаются", - говорится в сообщении.

При этом оговаривается, что это касается стран, "не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса". Если пассажир прибывает из страны, где зафиксированы мутации (сюда относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата о вакцинации прибывающий обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус.



Если этот тест окажется положительным, то иностранный гражданин обязан сделать еще ПЦР-тест. Если и этот тест будет положительным, то вступает в действие протокол, в соответствии с которым заразившегося помещают в ковидный госпиталь.



В последнее время в Египте ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Если в мае – начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то в настоящее время среднесуточный прирост инфицированных снизился до 500 человек. По последним данным минздрава страны, с начала пандемии в стране было выявлено свыше 278 тыс. заразившихся, более 206 тыс. полностью выздоровели, 15,9 тыс. человек умерли. За минувшие сутки от осложнений умерли 37 человек.