Египет отменил обязательные ПЦР-тесты для COVID-вакцинированных иностранцев

С сегодняшнего дня, получившие прививку от коронавируса, вакцинами одобренными Всемирной организацией здравоохранения, освобождаются от сдачи ПЦР-теста при въезде в Египет.
Это разрешение касается граждан из государств, не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса, сообщила накануне газета Al Ahram со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Египта.
Это разрешение касается граждан из государств, не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса, сообщила накануне газета Al Ahram со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Египта.
При этом оговаривается, что это касается стран, "не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса". Если пассажир прибывает из страны, где зафиксированы мутации (сюда относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата о вакцинации прибывающий обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус.
Если этот тест окажется положительным, то иностранный гражданин обязан сделать еще ПЦР-тест. Если и этот тест будет положительным, то вступает в действие протокол, в соответствии с которым заразившегося помещают в ковидный госпиталь.
В последнее время в Египте ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Если в мае – начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то в настоящее время среднесуточный прирост инфицированных снизился до 500 человек. По последним данным минздрава страны, с начала пандемии в стране было выявлено свыше 278 тыс. заразившихся, более 206 тыс. полностью выздоровели, 15,9 тыс. человек умерли. За минувшие сутки от осложнений умерли 37 человек.
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