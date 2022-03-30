Египет обновил правила въезда для вакцинированных пассажиров

Минздрав Египта утвердил новые процедуры контроля над распространением мутировавших штаммов коронавируса.
Об этом сообщает Khaleej Times.
У путешественников, которые в течение 14 дней до прибытия в Египет находились в одной из стран с высоким распространением мутировавших штаммов коронавируса (Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Бразилия и страны Латинской Америки), будут проверять сертификаты о вакцинации. Документы должны быть выданы сертифицированными лабораториями и иметь QR-код для проверки, подчеркнули в Минздраве Египта. Также этих туристов обяжут по прибытии в Египет пройти быстрый ПЦР-тест. Если результат теста на COVID-19 окажется положительным, туриста поместят в медицинское учреждение.
От туристов, прибывающих в Египет из стран, не входящих в приведенный выше перечень, будут требовать сертификат прививок с QR-кодом, выданным сертифицированной лабораторией. Египет позволяет въезд вакцинированным путешественникам, которые получили вторую дозу вакцины или одноразовую вакцину Johnson & Johnson по меньшей мере за 14 дней до прибытия в Египет. Если такого сертификата нет, туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Египет принимает все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Египетским управлением лекарственных средств, отметили в Минздраве страны.
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