ДТП в Боливии: пассажирский автобус слетел в обрыв, более 30 погибших

07:17 13 июля Киев, Украина

Следовавший с пригорода в столицу Боливии пассажирский автобус слетел в обрыв со 150 метровой высоты. Только по предварительным данным погибло свыше тридцати человек, десятки госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в понедельник, 12 июля, информировал телеканал Unitel.



Отмечается, что рейсовый автобус направлялся в столицу Боливии Сукре. Кроме погибших, еще десять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.



На месте аварии работают спасатели и полиция.