08:12 05 июля Киев, Украина

До окончательного слияния Беларуси с Россией осталось всего пару месяцев. Для этого необходимо завершить оформление "пакета союзных программ".



Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я нахожусь в постоянном плотном контакте с моим коллегой - председателем правительства России. Вице-премьеры работают, фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - сказал Головченко.

Самопровозглашенное правительство Беларуси во главе с Александром Лукашенко возлагают большие надежды на создание Союзного государства с РФ. Они уверены, что подобная взаимоподдержка будет выгодна обеим республикам, особенно в сложившейся ситуации, когда Беларусь со всех сторон"обложена" санкциями. Более того, данный союз может быть толчком к развитию белорусских предпринимателей разного уровня.



Отмечается, что совместно разработанные "союзные программы" обеспечат "фактически новый план работы в рамках Союзного государства". "Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все. В первую очередь белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями".

При образовании "союзного государства" Беларусь рассчитывает попасть под полную опеку РФ, однако в некоторой мере это лишает ее свободы самоопределения как в промышленной сфере, так и в сельском хозяйстве.

"И второе - мы будем четко понимать, как мы совместно развиваем нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили деньги, допустим, на создание одних и тех же компетенций", - добавил Головченко.

Таким образом, до полного слияния Беларуси и России осталось уладить некоторые технические моменты, а в целом будущее страны уже предопределено вышестоящим руководством.