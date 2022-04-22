Директора церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили из-за неудачной шутки

14:10 22 июля Киев, Украина

Сегодня с занимаемой должности директора церемоний открытия и закрытия Олимпиады был уволен Кентаро Кобаяси. Причиной такого решения оргкомитета Олимпийских игр стала старая шутка Кентаро Кобаяси о холокосте

Об этом информирует ABC, ссылаясь на заявление председателя оргкомитета турнира Сэйко Хасимото.

В сети всплыл старый отрывок, где Кобаяси (актер-комик по профессии) шутит о холокосте как об игре «давайте уничтожим еврейский народ». Глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото заявила, что узнала об оскорбительных шутках Кобаяси во вторник утром, и что сожалеет о том, что столько времени потребовалось, чтобы уволить комика.



Это далеко не первый скандал, связанный с организаторами игр. На этой же неделе японский композитор Кейго Оямада отказался участвовать в церемонии открытия игр после того, как всплыли старые интервью, в которых он признался в издевательствах над одноклассниками и говорил, что не жалеет о содеянном. Музыкальное произведение, которое он сочинил, было вычеркнуто из программы церемонии открытия игр.



Весной 2021 года Хироши Сасаки, креативный руководитель Олимпийских игр в Токио, также ушел в отставку — перед этим стало известно, что во время совещаний с другими организаторами Олимпиады Сасаки предложил надеть на популярную артистку и модель plus size Наоми Ватанабэ свиные уши и превратить Olimpic в Olimpig (pig означает «свинью» по-английски) games. Шутка креативного топ-менеджера разошлась и получила шквал критики. После этого Сасаки извинился, признав, что его замечания были «большим оскорблением» для Ватанабэ, и это было «непростительно» с его стороны.



До этого в феврале президент организационного органа Олимпиады, бывший премьер-министр Ёсиро Мори, подал в отставку после женоненавистнических комментариев о «надоедливых» женщинах.