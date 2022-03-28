Боррель займется подготовкой новых санкций против РФ

16:11 29 июня Киев, Украина

Евросоюз подготовит новый пакет санкций против Российской Федерации на случай, если будет необходимо их быстро ввести.

Об этом в блоге рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры... Европейский Совет попросил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - пишет дипломат.

Вместе в тем, Боррель также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.



Поручение заняться подготовкой санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС.



Боррель отметил необходимость "сохранять жесткую линию" в отношении России, "оставляя открытыми каналы общения".

"Маловероятно, что в ближайшем будущем будет политическое изменение, которое приведет к существенному изменению ее (РФ) поведения", - добавил Боррель.