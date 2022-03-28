Боррель займется подготовкой новых санкций против РФ

Евросоюз подготовит новый пакет санкций против Российской Федерации на случай, если будет необходимо их быстро ввести.
Об этом в блоге рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Вместе в тем, Боррель также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.
Поручение заняться подготовкой санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС.
Боррель отметил необходимость "сохранять жесткую линию" в отношении России, "оставляя открытыми каналы общения".
Поручение заняться подготовкой санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС.
Боррель отметил необходимость "сохранять жесткую линию" в отношении России, "оставляя открытыми каналы общения".
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