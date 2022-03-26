“Без срока давности”: 1,8 млн евро Россия должна выплатить пострадавшим в Чечне

Все больше людей и организаций подают в международные суды на российские военные подразделения и все больше дел получают огласку.
С 2014 года, большинство преступных действий российскими силовыми структурами совершается в Донбассе, а также в аннексированном Крыму. Однако существует множество эпизодов, которые только поступили в международные суды, либо разбирательство по ним длится уже не один год и они были совершены в других странах.
В ЕСПЧ обратились местные жители, которые пострадали во время “зачистки”, проведенной батальоном «Восток» в Чеченской станице Бороздиновской, в июне 2005 года. “Бойцы” спецподразделения, относящегося к Минобороны РФ, провели “проверку паспортов” в станице Бороздинской. В результате 1 человек погиб, 11 человек пропали без вести, сгорело несколько домов.
Жители станицы объединились и подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Иск был подан еще в 2007 году, при поддержке «Комитета против пыток». Под жалобой подписались в общей сложности 126 человек.
И только теперь, в 2021 году, ЕСПЧ постановил, что в ходе “операции”, российскими военными, был нарушен целый ряд статей о правах человека: 2-я (о праве на жизнь), 3-я (о запрете на применение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 8-я (о праве на уважение частной и семейной жизни), 13-я (о праве на эффективное средство правовой защиты), 14-я (о запрещении дискриминации), а также 1-я статья дополнительного протокола к конвенции (о защите собственности). Кроме того, ЕСПЧ заявил о нарушении властями РФ 38-й статьи (о порядке рассмотрения дела), так как прежде чем пойти в ЕСПЧ, жители Бороздинской станицы обращались в Московский суд.
Теперь, в общей сложности Россия должна выплатить 1,8 млн евро пострадавшим от рук батальона «Восток».
В ЕСПЧ обратились местные жители, которые пострадали во время “зачистки”, проведенной батальоном «Восток» в Чеченской станице Бороздиновской, в июне 2005 года. “Бойцы” спецподразделения, относящегося к Минобороны РФ, провели “проверку паспортов” в станице Бороздинской. В результате 1 человек погиб, 11 человек пропали без вести, сгорело несколько домов.
Жители станицы объединились и подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Иск был подан еще в 2007 году, при поддержке «Комитета против пыток». Под жалобой подписались в общей сложности 126 человек.
И только теперь, в 2021 году, ЕСПЧ постановил, что в ходе “операции”, российскими военными, был нарушен целый ряд статей о правах человека: 2-я (о праве на жизнь), 3-я (о запрете на применение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 8-я (о праве на уважение частной и семейной жизни), 13-я (о праве на эффективное средство правовой защиты), 14-я (о запрещении дискриминации), а также 1-я статья дополнительного протокола к конвенции (о защите собственности). Кроме того, ЕСПЧ заявил о нарушении властями РФ 38-й статьи (о порядке рассмотрения дела), так как прежде чем пойти в ЕСПЧ, жители Бороздинской станицы обращались в Московский суд.
Теперь, в общей сложности Россия должна выплатить 1,8 млн евро пострадавшим от рук батальона «Восток».
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