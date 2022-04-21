Беспорядки в Швеции выгодны только москве

20:22 21 апреля Киев, Украина

Уже четвертый день в шведских городах Линчепинг, Норчепинг, Стокгольм, Эребру, Мальмё и Ландскроне продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после того, как ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антимиграционную партию Stram Kurs («Жесткий курс»), публично сжег священную для мусульман книгу Коран в пятницу, и заявил, что сделает это снова в других городах Швеции.

По словам шведской полиции, около сотни противников Stram Kurs начали протесты, в том числе бросали в полицейских камни, поджигали автомобили, шины и мусорные баки. В результате беспорядков получили ранения 16 полицейских, было задержано 25 человек.

В воскресенье вечером полиция снова была вынуждена разгонять протесты в одном из районов города Мальмё, где было устроено несколько пожаров. Кроме того, полицейских встретили интенсивным забрасыванием камнями, петардами и фейерверками. Город Мальмё, судя по всему, выбран не случайно. Ведь именно там проживает наибольшее в процентном соотношении количество мусульман среди всех шведских городов.

Лидер Stram Kurs Расмус Палудан и в предыдущие годы вызывал инциденты схожими акциями. В 2020 году он был арестован во Франции и депортирован. Еще пятеро активистов его движения арестовали в Бельгии по обвинению в подстрекательстве к ненависти. На выборах 2019 года партия «Жёсткий курс» не прошла в датский парламент Фолькетинг, набрав лишь 1,8%.

Антиисламская и антииммигрантская группа Stram Kurs в настоящее время продолжает гастролировать по разным шведским городам. Единственной целью подобных мероприятий является разжигание ненависти и дестабилизация внутриполитической ситуации в стране.

Представитель полиции южной Швеции Ким Хильд заявил в субботу, что полиция не будет отзывать разрешение на демонстрацию сторонников движения Stram Kurs, потому что в Швеции, где защищено право на свободу слова, для этого нужны очень серьезные основания.

Примечательно, что беспорядки произошли на фоне сообщений о том, что Швеция может вступить в НАТО и во время угроз Москвы Стокгольму из-за выбранного им курса. В частности, представительница МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы.

Подобные антимиграционные и антимусульманские мероприятия не без «поддержки» России проводились фактически во всех странах ЕС во время миграционного кризиса в 2015 году. Кроме того, уже давно известен факт финансирования Кремлем праворадикальных и экстремистских движений в странах ЕС.