Беларусь перекрывает границу с Украиной - приказ Лукашенко

19:24 02 июля Киев, Украина

Приграничные войска Беларуси закроют границу с Украиной по поручению самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко

Такое поручение Лукашенко дал во время торжественного собрания в честь Дня Независимости Беларуси, сообщает агентство Белта.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что спецслужбы выявили "спящие террористические ячейки, которые хотят насильственным путем сменить власть". По мнению президента Беларуси, они ждут день икс, чтобы устроить переворот. Их финансируют из США, Украины, Литвы и Польши.

Отметим, что ранее Лукашенко уже обвинял Украину в "поставках оружия", однако по имеющимся данным оружие в Беларусь поступает разве что с оккупированных Россией территорий Донбасса.