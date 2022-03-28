Аномальная жара в Канаде: температура воздуха в 50 °С и более 70 смертей только в одной провинции

08:05 30 июня Киев, Украина

Жители Канады не справляются с аномально высокой температурой воздуха, в провинции Британская Колумбия за два дня медики зафиксировали более 70 случаев внезапной смерти, преимущественно среди пожилого населения страны.

Об этом сообщает ВВС.



На этой неделе в стране зафиксировали рекордную температуру 49.5C. До этой недели температура в Канаде никогда не превышала 45 градусов.



Жительница села Литтон рассказала журналистам, что выйти на улицу было "почти невозможно".



"Мы стараемся как можно больше оставаться в помещении. Я имею в виду, мы привыкли к жаре, и это сухая жара, но 30 градусов значительно отличается от 47", - сказала она.



В соседнем городе Бернаби полиция заявила, что реагировала на 25 случаев "внезапной смерти", добавив, что многие из них были пожилыми людьми.



"Считается, что жара является фактором, способствующим большинству смертей", - говорится в сообщении агентства.



В воскресенье фельдшеры Британской Колумбии ответили на 107 вызовов теплового истощения и 32 вызовы теплового удара.