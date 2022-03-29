Албания выслала двух граждан РФ, подозреваемых в шпионаже

12:38 30 июня Киев, Украина

Руководство Албании депортировало из страны двух граждан РФ, которые были заподозрены в шпионской деятельности в интересах Москвы.

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

«Прокуратура Тираны открыла дела по подозрению в незаконном сборе и передаче информации против россиян Георгия Буданова и Владислава Черкасова», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, Буданов приехал в Албанию, представившись бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влера, однако правоохранители нашли подозрительным его прибытие именно во время учений Defender Europe 21.



Второй подозреваемый по прибытию заявил, что его пунктом назначения является город Дуррес, где как раз проводились Defender Europe 21, а среди его вещей был обнаружен дрон.



В связи с этим спецслужбы Албании приняли решение выдворить Буданова и Черкасова из страны.