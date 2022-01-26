Выпуск №90. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

В номинации "Лучшая ковид-вакцина года" победила Moderna

Всемирный конгресс вакцин-2021, проходящий из-за пандемии в онлайн-формате, определился с претендентом на номинацию Лучшая вакцина от коронавируса.

Препарат Moderna победил в номинациях Лучшая вакцина от COVID и Лучшая новая технология/платформа для вакцины.

Также на конгрессе высоко оценили вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с германским партнером BioNTech.

https://myc.news/koronavirus/v_nominacii_luchshaya_kovidvakcina_goda_pobedila_

Вышедшая из-под контроля китайская ракета может упасть на жилые районы

Ракета-носитель Long March 5B китайского производства, которая вышла из-под контроля после старта, уже 8-10 мая может упасть на Землю и причинить ущерб. Об этом 5 мая, сообщил представитель Пентагона Майк Ховард.

Также он отметил, что в данный момент, в связи со сложившейся ситуацией, Пентагон внимательно следит за ее траекторией движения, и не исключено, что ее обломки могут упасть на Землю.

Размер 22-тонной ракеты вызывает беспокойство, поскольку крупные обломки ракеты, которые повторно войдут в атмосферу Земли, могут причинить ущерб, если упадут на жилые районы.

https://myc.news/novosti_mira/vyshedshaya_izpod_kontrolya_kitajskaya_raketa_mozhet_upast_na_zhilye_rajony

Оппозиция Беларуси намерена провести массовые акции протеста 9 мая

Экс-министр культуры Беларуси, экс-посол страны во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко заявил, что оппозиционное движение Беларуси планирует очередные акции протеста против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенка. Массовые протесты пройдут в канун Дня победы, 9 мая.

"Через соцсети я буду призывать белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист", - отметил оппозиционер.

https://myc.news/novosti_mira/oppoziciya_belarusi_namerena_provesti_massovye_akcii_protesta_9_maya

Почему украинцы отказываются вакцинироваться

Результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии в понедельник, 3 мая, свидетельствуют о том, что более 52% украинцев, принявших участие в опросе, выразили нежелание вакцинироваться. Объяснили они свою позицию тем, что считают завезенные в Украину вакцины, недостаточно эффективными.

При этом 39,5% респондентов считают, что вакцины от коронавируса недостаточно проверены, 33% - не верят в эффективность прививочных препаратов, закупленных Украиной, 19,9% - опасаются, что последствия после вакцинации могут быть хуже, чем после коронавирусной болезни.

https://myc.news/obshestvo/socopros_pochemu_ukraincy_otkazyvayutsya_vakcinirovatsya

Встреча "нормандской четверки" запланирована на май

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал встречу нормандской четверки в очном формате в мае и подчеркнул, что это может быть не одна встреча.

Предыдущая встреча политических советников Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) состоялась 19 апреля в режиме видеоконференции. По ее итогам стороны подтвердили стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, согласованного 22 июля 2020 года.

На встрече Трехсторонней контактной группы 28 апреля рабочая подгруппа по безопасности не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе из-за разных позиций по тексту заявления о прекращении огня.

https://myc.news/politika/vstrecha_normandskoj_chetverki_zaplanirovana_na_maj__ermak