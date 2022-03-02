Выпуск №99. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

01:45 02 Июнь Киев, Украина

Пресс-секретарь Джен Псаки огласила решении Белого дома по Беларуси

3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала журналистам, что правительство США вводит целевые санкции против предприятий, а также вместе с партнерами разработают подобные санкции в отношении представителей режима Александра Лукашенко из-за инцидента с самолетом компании Ryanair.

https://myc.news/novosti_mira/presssekretar_dzhen_psaki_oglasila_reshenii_belogo_doma_po_belarusi 3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала журналистам, что правительство США вводит целевые санкции против предприятий, а также вместе с партнерами разработают подобные санкции в отношении представителей режима Александра Лукашенко из-за инцидента с самолетом компании Ryanair.





Выборы в Сирии: победу одержал действующий глава государства

26 мая в Сирии состоялось голосование на президентских выборах. С 95,1% голосов избирателей победу одержал действующий глава государства Башар Асад.

Соперники Асада, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.

Таким образом, Башар Асад, который руководит Сирией с 2000 года, остается ее президентом еще на семь лет - до 2028 года.

https://myc.news/novosti_mira/vybory_v_sirii_pobedu_oderzhal_dejstvuyushij_glava_gosudarstva 26 мая в Сирии состоялось голосование на президентских выборах. С 95,1% голосов избирателей победу одержал действующий глава государства Башар Асад.Соперники Асада, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.Таким образом, Башар Асад, который руководит Сирией с 2000 года, остается ее президентом еще на семь лет - до 2028 года.





/>В Украине сделано более 1 млн прививок от коронавируса

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 992 189 человек. При этом две дозы получили – 107 524. Всего проведено 1 099 713 прививки.



По состоянию на 27 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 593 041 человек.

Накануне, активнее всего первой дозой прививали в Николаевской (593), Винницкой (481) и Донецкой (487) областях. Самые медленные темпы в Херсонской (23), Черкасской (30) и Сумской (36) областях.

https://myc.news/koronavirus/v_ukraine_sdelano_bolee_1_mln_privivok_ot_koronavirusa сделано более 1 млн прививок от коронавирусаВсего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 992 189 человек. При этом две дозы получили – 107 524. Всего проведено 1 099 713 прививки.По состоянию на 27 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 593 041 человек.Накануне, активнее всего первой дозой прививали в Николаевской (593), Винницкой (481) и Донецкой (487) областях. Самые медленные темпы в Херсонской (23), Черкасской (30) и Сумской (36) областях.

Ежегодно в Украине выбрасываются на свалки миллионы тонн упаковки

С каждым годом увеличивается количество отходов с очень длительным сроком разложения. Ежегодно в Украине на свалки отправляется до 2,5 миллионов тонн упаковки. Уже сегодня только официальные полигоны занимают 4% территории страны.

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов заявил, что для решения этой проблемы в Украине будет запущена организация расширенной ответственности производителя.

По прогнозам, с запуском системы расширенной ответственности производителя за первые пять лет будут собраны и переработаны 4,3 млн тонн упаковки. А на полигоны не попадет до 12 млн м куб таких отходов. Кроме того, такой подход позволит создать до 20 тыс. новых рабочих мест.

https://myc.news/obshestvo/ezhegodno_v_ukraine_vybrasyvayutsya_na_svalki_milliony_tonn_upakovki__minekologii С каждым годом увеличивается количество отходов с очень длительным сроком разложения. Ежегодно в Украине на свалки отправляется до 2,5 миллионов тонн упаковки. Уже сегодня только официальные полигоны занимают 4% территории страны.Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов заявил, что для решения этой проблемы в Украине будет запущена организация расширенной ответственности производителя.По прогнозам, с запуском системы расширенной ответственности производителя за первые пять лет будут собраны и переработаны 4,3 млн тонн упаковки. А на полигоны не попадет до 12 млн м куб таких отходов. Кроме того, такой подход позволит создать до 20 тыс. новых рабочих мест.