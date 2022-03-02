Выпуск №98. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

01:40 02 Июнь Киев, Украина

Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы посадить самолет с оппозиционером

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске, чтобы задержать бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Самолет развернулся в районе Лиды и отправился в Национальный аэропорт "Минск", где совершил посадку, как свидетельствуют данные flightradar24.com.

После посадки Романа Протасевича задержали. Эту информацию подтвердили в телеграмм-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.





Лукашенко привез Путину чемодан с документами

28 мая в Сочи Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко привез Путину документы, касающиеся ситуации с задержанием самолета.

"Чтобы Вы понимали, что происходит, - заявил он Путину. - Чтобы Вы понимали, что это за люди".

Он также заявил, что после ознакомления с этими документами российскому президенту станет понятно, "что там происходило и происходит".

На встрече с Путиным Лукашенко заявил, что "идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года".



Ексголова СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте

28 мая, в Египте, близ города Дахаб во время дайвинга стало плохо бывшему председателю Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктор Гвоздь. Он умер в больнице.

Предварительно, Гвоздь погрузился в воду, но на поверхность не истек. Спасатели нашли человека, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Врачи констатировали смерть украинском.

Виктор Гвоздь было 62 года.



Госдеп США пригласил 255 млн долларов помощи для Украины

В бюджетном запросе Госдепа США говорится, что Государственный департамент Соединенных Штатов пригласил в Конгресса 255 млн долларов в 2022 финансовый год для помощи Украине.

Часть финансирования может быть направлена, в частности, противодействие российской агрессии.

В документе также указано, что часть американской помощи должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании" Нафтогаз "и повышению ее энергоэффективности".



Бюро экономической безопасности заработает 25 сентября

Кабинет министров на заседании 12 мая создал Бюро экономической безопасности как центральный орган исполнительной власти. Его деятельность будет направляться и координироваться правительством. Новый орган заменит налоговую милицию и займет часть полномочий СБУ.

"25 сентября - это дата, когда БЭБ должен начать работу и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", - сказал во время пресс-брифинга председатель ДФС Вадим Мельник.

Притом он подтвердил свои планы выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы нового органа.



