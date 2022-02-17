Выпуск №96. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

23:15 24 Май Киев, Украина

Эпидзонирование: Украина "пожелтела", только Донетчина в "оранжевой" зоне

По информации МОЗ Украины Донетчина превышает допустимый эпидемический порог на 1,5 %, в связи с чем является единственным регионом "оранжевой" зоны.

В то же время, шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киеве, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.

Винницкая область также соответствует зеленой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.

https://myc.news/glavnoe/epidzonirovanie_ukraina_pozheltela_tolko_donetchina_v_oranzhevoj_zone





Шмыгаль пообещал всем желающим бесплатную вакцинацию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в парламенте, что на сегодняшний день существуют договоренности на поставку 34 млн вакцин и еще 8 миллионов по международной программе. Поэтому в планах правительства до конца текущего года успеть вакцинировать большую часть взрослого населения Украины.

Говоря о тестировании, премьер отметил, что Украина может проводить по 100 тысяч тестов на коронавирус за сутки и добавил, что теперь нет очередей на тесты.

Также он отметил, что в настоящее время больше украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, о чем свидетельствуют данные опроса.

https://myc.news/glavnoe/shmygal_poobeshal_vsem_zhelayushim_besplatnuyu_vakcinaciyu





ВР предлагает признать ХАМАС террористами

Более 80 народных депутатов внесли инициативу по признанию организации ХАМАС террористической. Сейчас идет последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству. По этому текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Радикальная исламская организация, по мнению народных депутатов, может вести деятельность подлежащую осуждению. Документ проекта подан Верховной Раде под номером 5530.

https://myc.news/glavnoe/vr_predlagaet_priznat_hamas_terroristami





Ирландия снова жалуется на российских хакеров

В Ирландии в четверг, 20 мая, произошла хакерская атака на ресурс ирландской Национальной службы здравоохранения. Хакеры через некоторое время предоставили ключ дешифрования, который может позволить больницам восстановить записи пациентов.

Национальный центр кибербезопасности и полиция Ирландии подозревают в кибератаке российскую кибер-группировку Wizard Spide. Правительство Ирландии уже контактировало с властями РФ по поводу кибератаки и ущерба от нее для ирландской системы здравоохранения.

https://myc.news/novosti_mira/irlandiya_snova_zhaluetsya_na_rossijskih_hakerov





Вышиванка Зеленского взорвала соцсети

В Украине и мире уже 15 лет отмечают День вышиванки. Традиционно, в третий четверг мая одевают вышиванки, фотографируются, делают селфи и выкладывают фото на своих страницах в социальных сетях. Сделал это и президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой, чем "взорвал" интернет.

Вышиванки президента Украины Владимира Зеленского уже второй год подряд вызывают жаркие обсуждения. На фотографиях Зеленский позирует в сорочке, которая по форме и крою напоминает предмет российского национального костюма, косоворотку, у которой разрез находится сбоку, а не как у традиционных украинских мужских сорочек — посередине.

https://myc.news/obshestvo/eto_zhe_kosovorotka_vyshivanka_zelenskogo_vzorvala_socseti