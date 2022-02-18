Выпуск №95. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

23:12 24 Май Киев, Украина

Прессконференции Зеленского.

20 мая 2021 состоялась пресс-конференция Президента Украины приурочена к второй годовщине президентства. Владимир Зеленский рассказал, когда же завершится эпоха бедности, как планируют убить олигархию и есть ли шанс на мир, пока в Москве остается Путин. И отдельно сказал, что от него хотели Кличко и Порошенко.

Во время своей избирательной кампании в 2019 году он обещал, что идет только на один срок, но на прошлогодней пресс-конференции намекнул, что может баллотироваться и во второй раз. Ведь за один срок может не успеть выполнить все обещания.

Сейчас Владимир Зеленский говорил уже осторожнее - об этом, мол, "рано отвечать".



Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным РФ.

26 нардепов ОПЗЖ просили апелляционный суд отпустить Медведчука им на поруки, но 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест народного депутата Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.



В Киеве состоялся марш в поддержку трансгендеров

В Киеве 22 мая состоялся марш в поддержку трансгендеров, приуроченный ко второй годовщине изъятия трансгендерности с Международной классификации болезней.

Несколько сотен участников Транс-марша в окружении полиции прошлись от Михайловской площади до Почтовой.

Параллельно с этой акцией демонстрацию на Михайловской площади устроили представители праворадикальной организации «Традиция и порядок», которые выступали против проведения мероприятия.



США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство "Северного потока-2"

Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". В список попали 13 судов.

Санкции также введены против компаний: "Мортранссервис", "Морская спасательная служба", "Коксохимтранс" и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Вместе с тем с "Морской спасательной службой" разрешается взаимодействовать в сферах, не связанных со строительством газопровода.



Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против «воров в законе» и боевиков

На сайте Офиса президента Украины появилась информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против 674 людей - «воров в законе», «криминальных авторитетов» и боевиков во всем мире.

В перечень попали руководители «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также самопровозглашенный премьер-министр оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, решение СНБО вводит санкции против 138 компаний. Предполагается предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, ограничения торговых операций, блокировка активов и тому подобное.