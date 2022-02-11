Выпуск №93. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

02:21 21 Май Киев, Украина

Министр инфраструктуры Украины покидает пост

В Верховной Раде появилось заявление об увольнении Министра инфраструктуры Владислава Криклия. Уход с должности подтвердила Юлия Гришина, председатель ВСК по «Укрзализныце». Согласно форме заявления – уход министра является добровольным решением.

В кулуарах Верховной Рады говорят о том, что это решение назревало давно. Также известно, что уже в понедельник, 17 мая, монобольшинство будет рассматривать кандидатуры на эту должность.

https://myc.news/glavnoe/ministr_infrastruktury_ukrainy_pokidaet_post



Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизтопливо

На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 гривен за литр) и бензина (не более 5 гривен за литр). Соответствующие изменения внесены в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

Осуществлять расчеты должен НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство публиковать средние цены одного литра дизельного топлива и бензина до 5 числа каждого месяца.

Решение принято 14 мая на заседании правительства.

https://myc.news/glavnoe/kabmin_vvel_gosregulirovanie_cen_na_benzin_i_diztoplivo



Семенченко подозревают в организации обстрела одного из ТВ-каналов

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли совершение террористического акта, произошедшего в июле 2019 года, когда из гранатомета было обстреляно здание телеканала "112 Украина" в столице, а экс-нардеп Семен Семенченко обвиняется в его организации.

Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны.

https://myc.news/glavnoe/semenchenko_podozrevayut_v_organizacii_obstrela_odnogo_iz_tvkanalov



С 15 мая вступает в силу закон о растаможке "евроблях"

Согласно закону, транспортные средства должны быть личного пользования, бывшие в использовании и с года выпуска которых прошло более 5 лет. Они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

До 270 дней увеличивается срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Но при условии документального подтверждения их пребывания более 90 дней со дня вступления в силу закона непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил.

https://myc.news/glavnoe/s_15_maya_vstupaet_v_silu_zakon_o_rastamozhke_evroblyah



Медведчук информировал Дмитрия Козака о секретных данных ВСУ

Летом прошлого года лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук информировал Дмитрия Козака о местонахождении секретного военного подразделения ВСУ. Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов.

Также сегодня стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

https://myc.news/politika/medvedchuk_informiroval_dmitriya_kozaka_o_sekretnyh_dannyh_vsu__bakanov