Выпуск №92. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

02:17 21 Май Киев, Украина

Россия обнародовала перечень «недружественных» государств

Россия обнародовала свой первый официальный перечень «государств, осуществляющих недружественные действия» и к которым применяются предусмотренные еще апрельским указом президента России ограничительные меры. В списке на данный момент два государства: США и Чехия.

США вообще не будет разрешено нанимать в свои дипломатические представительства местный персонал Чехия, как ранее договорились Москва с Прагой, имеет право иметь в России 19 местных работников.

В настоящее время посольство США в России еще не комментировало эту информацию, как и нового решения Москвы. МИД Чехии назвал эти действия России «еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с Европейским союзом в целом и по его союзниками».





Кресло Степанова, вероятно, займет Ляшко

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что новым министром здравоохранения, скорее всего, станет Виктор Ляшко. Максима Степанова отправят в отставку из-за слишком медленные темпы вакцинации.

"Господин Ляшко занимался карантином и всеми этими тестами, и там есть много результатов, а вакцинацию забрал к себе лично господин Степанов, и мне кажется, что не справился вовремя с этой задачей", - добавил Арахамия.

Он также подтвердил, что Офис президента пытался убедить Степанова подать в отставку, но тот отказался. Теперь вопрос должен решить Верховная Рада.





14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинский, которые спасали евреев во время Второй мировой

Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украини.Постанову №4479 "О чествовании памяти украинский, которые спасали евреев во время Второй мировой войны", Верховная Рада приняла 2 февраля.

По данным Института национальной памяти, по состоянию на 1 января 2020 2659 граждан Украины удостоены Государством Израиль звание Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста. В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.





Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке снова перешел в горячую фазу. Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме около недели продолжались масштабные протесты палестинцев, выступали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков людей из домов из-за того, что граждане Израиля пытались получить недвижимость в иерусалимском районе Шейх-Джарра.

По предварительным данным, в результате конфликта погибли девять человек в Израиле и 126 жителей сектора Газа (по данным палестинского МЗ).

На фоне эскалации ситуации эксперт по Ближнему Востоку Государственного департамента США Хейди Амр прибыл в Израиль в качестве посредника.





В США осудили бывшего американского спецназовца, который 15 лет шпионил для России

Приговор вынесли по 46-летнего Питера Дзибински Деббинса. Прокуратура просила для него за шпионаж 17 лет тюрьмы, адвокаты - 5. Последние заявляли, что российское ГРУ вымогательством их подзащитного, угрожая рассказать о его гомосексуальности.

Его связи с российской разведкой, как он сам признал, начались в 1996 году и продолжались 15 лет. Они начались, когда он был студентом и во время своего визита в Россию дал куратору имена четырех католических монахинь.

Деббинс начал военную службу в 1998 году и к тому времени уже письменно обязался служить российским спецслужбам и получил кодовое имя «Икар Лесников».