Выпуск №91. Белорусские басни (с переводом на жестовый язык)

22:39 10 Май Киев, Украина

Из выступления Лукашенко 17 апреля 2021: «В планах - содержание ребенка, одного, другого, как получится. «Посадим в погреб» ... Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб - скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал ... »

Президент РФ Путин 21 апреля 2021, ежегодное послание Федеральному Собранию РФ: «Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит »... Фактически российский лидер заявил о том, что спас Лукашенко от неминуемого переворота. Заказчик и исполнитель переворота остался за кадром, хотя и с прозрачным намеком.

Две придурковатые фигуры глубоко пенсионного возраста уже давно нашли друг друга. «Картофельный дед» придумал страшную историю о возможности собственной смерти от рук террористов с Запада, а другой, «пожизненный», начал эту историю рассказывать «всем и каждому», чтобы себя и других порадовать.

Более двух недель государственные СМИ Беларуси усиленно раздували историю с заговором против Александра Лукашенко. КГБ объявил, что по этому делу проходят девять человек. Четверо из них арестованы, еще четыре живут в США, один - в Украине. КГБ обратилась к американским и украинским властям с предложением экстрадировать их в Беларусь.

Путаясь в показаниях по «перевороту», власти Беларуси и ее пропагандисты по полной подставили Путина и ФСБ, которые приняли участие в ловле опасных заговорщиков, на самом деле - «мелких мошенников».

Полная чушь обвинений «мятежникам» действительно впечатляет. «Теракт планировался по приказу Байдена», - Лукашенко. «Мы сопровождали замысел с декабря 2020 года», - главный по КГБ Иван Тертеля. Но достаточно взглянуть в календарь, чтобы увидеть, что в конце 2020 году в США был другой президент.

Еще один «конкретный» факт, который должен был указывать на реальность заговора - это деньги, которые якобы были переданы военным. Ольга Голубович, бухгалтер минского офиса Зенковича, сняла деньги с карты Зенковича и положила их в камеру, а потом в какой-то схрон на кладбище. Судя по показанной в видео упаковки, деньги небольшие. Максимум несколько тысяч долларов. Это несерьезно, какой «переворот» за такие деньги?

28 апреля на телеканале ОНТ был показан широко разрекламированный фильм «Убить президента». В нем рассказываются подробности многочисленных разговоров на тему захвата власти. Однако заговор - это не разговоры. Признаком заговора конкретный план, предусматривающий привлечение каких-то силовых ресурсов. Какая конкретная воинская часть захватывает некий объект, кто за что отвечает, какая дата переворота и другие детали. Тогда это было похоже на реальную заговор. Но фильм так и не ответил на главный вопрос: а был заговор вообще?

Версия российской стороны выглядит уже совсем унизительной для Лукашенко да и того же Тертеля. Получается, белорусские спецслужбы не могут защитить главу государства от кучки авантюристов-мечтателей? Режим настолько «сильный», который в состоянии свергнуть кучка членов дискуссионного клуба, причем дистанционно. А спасти «деда» может только «брат Вова».

Теперь всю эту историю выдают за банальный распил выделенных грантов - мол, два политолога клятвенно пообещали враждебным разведкам осуществить государственный переворот, получили на это деньги, с которыми и намеревались скрыться. Предположить, что враждебные разведки настолько тупые, что купились на подобную ахинею, сложно. Поэтому, наверное, и эта захватывающая история высосана из пальца.

Вся эта постановка больше нужна Кремлю, который воспользовался ситуацией и попытался решить сразу две задачи. Во-первых, Лукашенко теперь на таком крючке, что деваться некуда - это уже не просто деньги, а личная безопасность. Во-вторых, это отвлечение внимания людей от скандалов вокруг действий России, точнее провалов во внешней политике. Обострение с Украиной, масштабная высылка российских шпионов, взорван склад в Чехии. Это все выглядит таким незначительным на фоне «попытки покушения на президента Беларуси». Насколько эта попытка переключить внимание общества с проблем России важна для Кремля говорит тот факт, что пиарить эту чушь вынужден сам Путин.

На самом деле уже можно спокойно выдохнуть - никто никуда не едет, никто никого не снимал, это просто были учения по проверке населения на ширину ушей, на которые еще многое можно навесить. А, как известно, диктаторские режимы это хорошо умеют.