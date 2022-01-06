Выпуск №80. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

10:23 26 Апрель Киев, Украина

О чем говорил глава Кремля в ежегодном послании

Президент России Владимир Путин 21 апреля обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава Кремля в своей речи ни разу не упомянул Украину и войну на Донбассе.

На международной арене, по словам Путина, Россия вроде бы невинная миролюбивая страна, а вот жестокий Запад делает все назло Москве!

он пригрозил странам, которые, по его мнению, совершают недружественные действия в отношении России. «Ответ будет асимметричным, быстрой и жесткой», - сказал Путин. Те же, кто будет угрожать безопасности России, «пожалеют, как давно уже ни о чем не жалели», пообещал он.



Россия с 24 апреля закрывает три района Черного моря для иностранных судов

Россия объяснила закрытие нескольких районов Черного моря проведением военных учений. 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска, задействованные в учениях, до 1 мая вернутся в места постоянной дислокации.

Ограничение будет действовать полгода: с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. В Минобороны России заявили, что все три зоны «расположены в пределах территориальных вод России», а их закрытия не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

МИД Украины выражало протест по поводу этого решения и заявил о «узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства».



Украина попросила Нетаньяху стать посредником между Путиным и Зеленским

"Мы попросили премьер-министра Израиля присоединиться как возможного посредника в этом деле, поскольку он очевидно имеет хорошие отношения как с Путиным, так и с господином Зеленским", - сказал Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Еще на встрече с израильскими блоггерами-выходцами из бывшего СССР в августе 2019 Нетаньяху сказал, что ранее отказывался от подобных предложений, но для Украины может сделать исключение.



Украина к лету должен получить через COVAX более 2,3 миллиона доз вакцин

До конца мая в Украине по механизму справедливого распределения вакцин в мире COVAX ожидается поступление всего более 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса. Такие данные обнародовал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Накануне в ЮНИСЕФ по случаю поставки в Украину партии препарата AstraZeneca-SKBio сообщили, что до конца 2021 в рамках механизма COVAX в Украине будет поставлен достаточное для иммунизации восьми миллионов украинский количество доз вакцин от коронавируса.

В рамках COVAX поставляются только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.



Навальный прекращает голодовку

Алексей Навальный объявил, что прекращает голодовку, которую начал 31 марта.

Как сказал оппозиционный политик: «Требование допустить меня необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодания» .

Здоровье Навального серьезно пошатнулось в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров, куда его этапировали. Сообщалось, что Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует. Он объявил голодовку, требуя допуска врача.