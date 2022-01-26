Выпуск №89. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

22:31 10 Май Киев, Украина

Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. 6 мая он провел встречи с представителями украинской власти, в частности, президентом Владимиром Зеленским, народными депутатами, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В ходе встречи с президентом Украины, Энтони Блинкен назвал борьбу с коррупцией одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни.

Блинкен отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность и независимость Украины. Эту позицию разделяют все члены "Большой семерки", добавил он.



В ООН призвали Россию прекратить наращивать военное присутствие в оккупированном Крыму

Соответствующее заявление Бельгии, Великобритании, Эстонии, Ирландии, Германии, Норвегии, США и Франции опубликовала Украинская миссия при ООН.

В документе также призвали Россию «вернуться к соблюдению взятых на себя обязательств по прекращению огня на Донбассе и обеспечить прозрачность своей военной деятельности в соответствии с обязательствами согласно Венскому документу ОБСЕ».

В своем заявлении страны указали на полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины.



Зеленский снова возглавил президентский рейтинг, Порошенко - второй и сильно отстает

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский - 28% тех, кто примет участие в выборах и определился. По его предшественника Петра Порошенко готовы проголосовать лишь 18% опрошенных.

Исследование проведено с 22 по 29 апреля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2021 респондентов за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Кабмин ограничил круг получателей жилищных субсидий.

Согласно постановлению, право на субсидию потеряли домохозяйства, где один из членов владеет транспортным средством (кроме мопеда и прицепа), с года выпуска которого прошло пять лет или обладает двумя транспортными средствами, с года выпуска которых прошло 15 лет.

Также субсидия не будет выплачиваться домохозяйствам, в состав которых входят лица, достигшие 18-летнего возраста, но не имеют официальных доходов или их среднемесячный доход меньше размера минимальной заработной платы.

Также право на субсидию потеряют семьи, в случае, когда один из членов имеет депозит, который превышает 25-кратный размер прожиточного минимума.



Украина в четыре раза недовыполнила план вакцинации от коронавируса на апрель

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга, который транслировала KSE.

Эксперт KSE отметил, что Национальный план вакцинации была завышена, но это не значит, что он провальный, - в течение следующих месяцев в Украине нужно будет делать больше прививок, чем запланировано.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что темпы вакцинации в Украине сдерживает «физическое отсутствие необходимого количества вакцин».