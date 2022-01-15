Выпуск №88. В кругу друзей)) (с переводом на жестовый язык)

11:49 04 Май Киев, Украина

23 апреля президент РФ Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Он постановил ограничить или при необходимости запретить действие договоров о найме граждан России диппредставительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, осуществляющих недружественные действия по отношению к России. Глава государства поручил правительству «определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)».



Несмотря на пока еще отсутствие официального списка стран, подконтрольный правительству РФ пропагандистский канал Россия 1 уже 28 апреля показал кадр с девятью «недружественными» государствами: Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Чехия и Великобритания.



Начальный перечень «врагов» Российской Империи составлен и утвержден, но его еще не закончено. Пополняться он будет по мере формирования новых обид и ссор. А за ними дело не станет. Путинская Россия вконец достала своими агрессивными действиями большинство мировых стран. Врагов уже немало, и их количество явно стремится к увеличению, что для агрессивной и злобной государства вполне естественно.



Безусловно, совсем скоро туда допишут Болгарию, которая обнаружила следы российских диверсантов на своих военных складах. И Бразилию, которая отказалась регистрировать «лучшую вакцину в мире». Кандидатов хватает!



Политика Путина привела к тому, что Россия находится сегодня в изоляции. В России практически не осталось союзников. А в нынешнем мире оказаться страной без союзников - это серьезная ошибка Кремля. Поэтому, как в детстве, «с тобой никто не дружит ?! Не обращай на них внимания, они дураки! Они - враги! »



Именно такими посланиями подконтрольных Кремлю СМИ власть готовит собственный народ к международной изоляции. «Россия - осажденная крепость в кольце врагов, которые не только пытаются агрессивно и безапелляционно ограничивать ее на международной арене, но и используют ее внутриполитические практики, агентов влияния -« пятую колонну »для раскачивания ситуации и продвижения своих интересов». Так можно подытожить главные месседжи информационно-агитационной машины путинской России современности. В таких условиях предстоящих выборах в Госдуму - уже не столько рутинная внутриполитическая процедура, сколько вопрос государственной безопасности. А ссылками безопасность государства можно оправдать любые новые доморощенные антидемократические стандарты.



В предыдущих российских документах по внешней политике внешняя угроза никогда не выразилась в виде списка отдельных стран, а указывалась только в широком смысле. Данный документ не меняет фактическую картину гибридной войны сегодняшнего дня, но существенно изменит будущую гибридную войну, в которую Россия втягивает окружающие страны. Публикация данного списка - это элемент «большой политической игры Кремля» в системе новых правил, которые навязывает Россия. В любой политической игре выигрывает только тот, кто играет по своим правилам. А Россия привыкла играть исключительно по своим правилам, несмотря на любые интересы свои соседей и партнеров.



Интересно, справятся с этой непростой ситуацией российские «патриоты», которые живут на территориях «недружественных» стран ?! Наверное им придется нелегко: эвакуация, необходимость освободить свои семьи, детей и внуков с «недружественного плена», чтобы перевезти их на такую «скрепну и прекрасную Родину». А еще и необходимы многочисленные сложные финансово-юридические операции. Быстро избавиться зарубежных особняков, апартаментов и квартир - достаточно непростая задача. Тем более, что впереди еще закрытия счетов, ликвидация вкладов в банках «недружественных» стран и обязательно отказ от гражданства. Потому что нельзя сидеть на двух стульях, один из которых вражеский!



Но этого не будет. Все, кто сейчас кричит о «врагах России», оставаясь на территории так называемых «врагов» так там и останутся! Все «поклонники» Путина предпочтут возможности любоваться своим кумиром «с расстояния». Как путинская Россия самоизолируется от международного сообщества, так и народ России пытаются самоизолироваться от Путина. Даже его окружение и те, кто сейчас кричит в его поддержку.



Россию действительно уничтожает враг. Но внешний. Главным врагом России был и остается путинский режим. И это уже всем давно понятно.