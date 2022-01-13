Выпуск №87. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

Белый дом готов открыть двери НАТО для Украины

"Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства", - сказал и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

«США готовы открыть двери НАТО для Украины, но, чтобы войти в них, украинскому государству нужно провести необходимые реформы».

Представитель Госдепа напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://myc.news/glavnoe/belyj_dom_gotov_otkrytyt_dveri_nato_dlya_ukrainy

Президент Зеленский намерен включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду

Владимир Зеленский сообщил в интервью газете Financial Times, что на сегодняшний день формат Минских переговоров не отвечает реальным запросам, его необходимо расширять новыми участниками. Ими должны стать США, Великобритания и Канада.

«Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», - сказал Зеленский.

https://myc.news/glavnoe/prezident_nameren_vklyuchit_v_normandskij_format_ssha_velikobritaniyu_i_kanadu

Россия внесла штабы Навального в список террористов

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд иск о признании штабов экстремистскими организациями, а также Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

В пятницу, 30 апреля, Росфинмониторинг принял положительное решение по этому вопросу.

Прокуроры заявляют, что организации Навального якобы "координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивную деятельность в отношении России".

https://myc.news/novosti_mira/rossiya_vnesla_shtaby_navalnogo_v_spisok_terroristov

В Украине отмечается День пограничника

30 апреля Украина чтит труд людей, которые ежедневно несут службу, защищая границы нашей страны на суше и на море.

Дата этого праздника выбрана не случайно: именно в этот день, в 1918 году, во время русско-украинской войны, армия УНР вышла на границу Украины и установила на ней государственные символы.

В своем праздничном обращении Президент Украины пожелал всем сотрудникам, ветеранам пограничной службы крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов во имя сильного и непобедимого Украинского государства.

https://myc.news/obshestvo/segodnya_v_ukraine_otmechaetsya_den_pogranichnika

В Украине возобновлена большая приватизация

Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменения в раздел V Заключительные и переходные положения Закона Украины О приватизации государственного и коммунального имущества по восстановлению проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации №1365-ІХ.

"Этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией с марта 2020 года", - подчеркнули в Офисе президента.

https://myc.news/politika/v_ukraine_vozobnovlena_bolshaya_privatizaciya