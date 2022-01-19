Выпуск №86. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

11:40 04 Май Киев, Украина

Украина заключила контракт с Pfizer о дополнительных 10 млн доз вакцины против ковиду

Заключение этого соглашения стало возможным благодаря прямому общению Владимира Зеленского с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 000 доз - Украина получит уже в мае-июне 2021, 4500000 доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

16 апреля в Украине уже доставили 117000 доз вакцины Pfizer / BioNTech в рамках инициативы COVAX, вакцинацию Pfizer начали 18 апреля.



Европарламент в резолюции предлагает отключить Россию от системы SWIFT в случае агреcии против Украины

Европейский парламент принял резолюцию, которой предлагает отключить Россией от платежной системы SWIFT в случае агрессии против Украины.

Решение поддержали 569 евродепутатов, против выступили 67, воздержались 46.

Кроме того, документ призывает ЕС снизить зависимость от России, остановив завершения строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. В резолюции содержится призыв к России немедленно освободить Навального и отвести свои войска от границы с Украиной.



В результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли более 30 человек

Вечером 28 апреля вблизи села Кок-Таш Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел инцидент между жителями приграничных сел. Стороны забросали друг друга камнями. 29 апреля ситуация обострилась и переросла в перестрелку военнослужащих двух стран. Сообщалось, что причиной конфликта стало установление таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды.

За два дня конфликта на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном погиб 31 человек, пострадали 154 человека.



Марш в честь СС "Галичина"

28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС "Галичина", в котором участвовали внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.

Офис президента осудил проведение марша и требует от полиции наказать всех виновных в нарушении закона, а от властей столицы - проверить систему согласования на проведение массовых акций.

Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.



Россия запретила въезд президенту Европарламента

В последнее время Россия обострила дипломатическое противостояние с США и рядом других стран. Лишь в течение апреля РФ выслала из страны дипломатов Чехии, Польши, Болгарии, США и тому подобное. Сам же Путин во время недавнего обращения к правительству жаловался, что стремление «зацепить России» стало «новым видом спорта».

Недавно Россия запретила въезд в страну для 8 европейских дипломатов, в том числе и президенту Европарламента Давиду Сассоли. В Министерстве иностранных дел России заявили, что это ответ на санкции Европы.