Выпуск №82. Правда глаза колет (с переводом на жестовый язык)

10:43 26 Апрель Киев, Украина

Правда всегда колет глаза. А путинскому Кремлю так прямо выедает ...



Ложь для человека - это попытка скрыть такие свои поступки, идущие вразрез с общечеловеческими нормами. Скрыть то, что стыдно показать людям. Тот кто врет всегда очень боится правды. И это аксиома. Когда врет человек - это плохо. Когда врет власть великой страны - это страшно!



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не боится оппозиционного политика Алексея Навального. Ложь! Боится настолько, что даже не может произнести публично его имя и фамилия!



Официальная точка зрения на ситуацию с COVID-19, многократно повторенная Владимиром Путиным и растиражирована его карманными агитаторами, остается полной неадекватного самодовольства. Полная ложь! На самом деле, Россия была и остается одной из наиболее пострадавших в мире стран, уступая по масштабам потерь от эпидемии только нескольким латиноамериканским государствам.



Россия самодостаточная страна и ей никто не нужен. Ложь! Поссорившись со всем миром, получив санкции и оставшись практически наедине со своими проблемами, Россия уверенно демонстрирует спад экономических показателей и уровня жизни собственных граждан.



Лживый Кремль очень боится правды и людей, которые эту правду говорят. Боится и врет. А настоящая правда в том, что власть Кремля вообще держится на тотальной лживой пропаганде, запугивании и жестких расправах с неугодными. Теми, кто ставит под сомнение ложь Кремля.



Холдинг ВГТРК чистит кадры от неблагонадежных. Для Кремля обычное дело «затыкать рот» СМИ, тем более журналистам прокремлевских СМИ. А что делать честным и порядочным? И таких много даже в провластных структурах. Сразу несколько сотрудников новостных телеканалов были уволены за выражение оппозиционных взглядов, в том числе, и в собственных соцсетях - по репосты чужих сообщений и комментарии к постам. Разговор с каждым работником, попал в "черный список", начиналась одинаково: "Думаю, что Вы знаете, почему мы Вас пригласили". И люди конечно знают причину и сознательно идут на такие шаги.



К сожалению, практика «затыкания рта» Кремль применяет не только в собственной стране, но и пытается распространить на другие. Любой голос, критикует действия Кремля и разоблачает его грязные дела автоматически становится «голосом врага Кремля».



Недавно, уже официально, к врагам Кремля зачислили членов украинской общественной организации «Агентство развития демократии и информационных свобод». На брифинге официального представителя МИД России М.В.Захаровой, в Москве 22 апреля 2021 она сказала следующее: «Вечером 20 апреля этого года украинские экстремисты устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку. На этот раз отличились активисты организации «Агентство развития демократии и информационных свобод». Ее представители заблокировали центральный вход на территорию дипмиссии, развернули плакаты с образами и с помощью лазерной установки проецировали на фасад здания надписи с использованием нецензурной лексики. Демократия и свобода в прочтении киевского режима ».



Похоже, что «демократия и свобода в прочтении киевского режима» существенно отличается от демократии и свобод режима путинского. И это бесспорно так. Поскольку в путинского режима от настоящей демократии сводит челюсти. А «свобода» - понятие вовсе не несовместимо с Кремлем.

Совершенно непонятно, где Захарова увидела нецензурную лексику! Хотя, для этой дамы, склонной, по мнению россиян, к злоупотреблению алкоголем нецензурная лексика должна была бы быть нормой жизни.



На акции активисты держали плакаты с изображением Путина в роли Гитлера и Ким Чен Ына, а также с надписями "Северокореизация России", "Доктор зло существует", "Диктатор-шизофреник с комплексом Наполеона", "Послание Путина - это лапша и поток дезинформации" . А на стену посольства участники акции с помощью лазерной установки спроектировали карикатурный профиль Путина и надпись "Россия превратилась в террористическую организацию".



То есть на акции не было никакой нецензурщины.

А была лишь ПРАВДА ...



Именно та ПРАВДА, которую так боится Кремль!