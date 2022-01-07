Выпуск №81. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

Россия предложила провести нормандскую встречу на Донбассе

В пятницу, 23 апреля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Российская Федерация предложила Парижу и Берлину обсудить проект перемирия на Востоке Украины до 27 апреля и сделать это на Донбассе.

По словам представителя Кремля, все усилия Киева "нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска".

https://myc.news/glavnoe/rossiya_predlozhila_provesti_normandskuyu_vstrechuna_donbasse

Проверка в COVID-фонде выявила нарушений на 406,8 млн гривен

Закончила проверку работы Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году Государственная аудиторская служба Украины. В результате проведенного аудита были выявлены финансовые нарушения на сумму 406,8 млн гривен. Потери финансовых и материальных ресурсов составили 114,4 млн гривен.

Служба выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективность и результативность использования 25 млрд 624,8 млн гривен.

Также выявлены факты несоблюдения принципов максимальной экономичности и эффективности использования средств, из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.

https://myc.news/glavnoe/proverka_v_fonde_vyyavila_narushenij_na_4_68_mln_griven

Украина занимает 7-е место в мире по новым летальным исходам

С начала пандемии в мире зафиксировано 145 346 871 случай инфицирования, от осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 085 288 человек. Побороли болезнь и вылечились 123,3 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.Украина поднялась на десятое место в мире и на третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19.

По летальным случаям Украина занимает 7-е место среди всех стран и 2-е среди стран Европы.

https://myc.news/koronavirus/19_v_mire_ukraina_zanimaet_7e_mesto_v_mire_po_novym_letalnym_ishodam

Страны Балтии высылают дипломатов РФ

Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия.

Власти стран Латвии, Литвы и Эстонии проявили солидарность с Чехией и приняли решение выслать четверых дипломатов РФ.

Эстония и Латвия высылает каждая одного дипломата РФ. Литва, в свою очередь, высылает двух российских дипломатов.

https://myc.news/novosti_mira/strany_baltii_vysylayut_diplomatov_rf

Степанов о карантинных мероприятиях во время Пасхальных праздников

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Фейсбуке о том, что карантинные ограничения в Украине на момент Пасхальных праздников будут действовать в соответствии той зоны, в которой находится регион.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что пик пандемии пройден и "даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в "желтую зону" - расслабляться рано".

Министр призвал украинцев избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церковь - создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.

https://myc.news/obshestvo/stepanov_o_karantinnyh_meropriyatiyah_vo_vremya_pashalnyh_prazdnikov