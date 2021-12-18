Выпуск №70. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

17:23 05 Апрель Киев, Украина

Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели

29 марта наконец удалось снять с мели 400-метровый контейнеровоз, что заблокировал движение по Суэцкому каналу. Судно Ever Given, тайваньской транспортной компании Evergreen Marine, следовало по маршруту Китай - Роттердам и перевозило 20 тыс контейнеров на борту.

Контейнеровоз сел на мель при проходе Суэцкого канала 24 марта.

Судно заблокировало трафик товаров стоимостью 9600000000 долларов ежедневно.

Более трехсот судов стояло в очереди в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокирован контейнеровозом.



Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели 50-минутную телефонный разговор.

Телефонный разговор состоялся в пятницу, 2 апреля, после того, как на Донбассе были убиты 4 украинских солдата и стало известно о том, что РФ наращивает военное присутствие у границ Украины.

Джо Байден подтвердил поддержку Украины на фоне российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

Владимир Зеленский пригласил США принять участие в саммите "Крымской платформы".



С 1 апреля вступает в действие Программа медгарантий

С 1 апреля вступает в действие Программа медицинских гарантий на 2021, предусматривающей 35 пакетов медицинских услуг.

Программой предусмотрено 3 новых пакета услуг:

- Лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями.

- предоставление психиатрической помощи мобильными командами.

- Вакцинация от острой респираторной болезни COVID-19.

В рамках Программы медицинских гарантий пациенты могут обратиться без направления: гинеколога; психиатра; нарколога; стоматолога (срочная помощь для всех и плановая для детей); фтизиатра (в том числе детского) педиатра; специалиста, у которого лечится пациент с хроническим заболеванием.



Президент Украины назначил руководителя Центра противодействия дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко на должность руководителя Центра противодействия дезинформации.

Полина Лысенко отметила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере. Центр будет бороться с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, признаками манипулирования общественным мнением.

В вопросе противодействия дезинформации Украина тесно сотрудничать с западными партнерами, в частности странами НАТО, которые уже имеют определенный опыт.



Навальный объявил голодовку

Заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку с требованием впустить в него врача. Он объяснил такое решение ухудшением состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что Навальный в тюрьме требует обезболивающего. У него сильно болит нога.

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает », - рассказал оппозиционер.