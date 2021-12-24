Выпуск №78. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

Представители США и ЕС провели переговоры по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудили последние события в Украине.

Они выразили глубокую озабоченность наращиванием военных сил России у границ Украины и в незаконно аннексированном Крыму.

Накануне Блинкен также провел переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кроме ситуации с военной активностью России, собеседники обсудили важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

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Украина на пике третьей волны коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 начала стабилизироваться, количество госпитализаций больных коронавирусом сокращается.

"Количество госпитализаций на минувшей неделе сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Также стабилизировалось количество вызовов "скорой", - сказал он.

Степанов призвал сотрудников Нацполиции, органов местного самоуправления и Госпотребслужбы обеспечить контроль над соблюдением карантинных ограничений.

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США завершают участие в войне в Афганистане

Во время включения из Белого дома президент США Джо Байден выступил с заявлением, что Соединенные Штаты Америки до 11 сентября выведут войска из Афганистана.

Вывод сил США из Афганистана начнется 1 мая. Окончательный вывод состоится до 11 сентября, в 20 годовщину терактов 2001 года, которые втянули Соединенные Штаты в эту войну.

"Время американским войскам вернуться домой", - заявил президент США.

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Праздники мая: стало известно, сколько выходных дней будет у украинцев

Украинцев ожидают четырехдневные каникулы с 1 по 4 мая (выходной субботы, на который попадает Международный день труда, переносится на понедельник 3 мая, а выходной воскресенья, на который попадает Пасха – на вторник 4 мая).

Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают государственный праздник День Победы, который также предусматривает перенос выходного дня на 10 мая.

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В СБУ сообщили о начале масштабных учений на границе с Крымом

14 апреля, пресс-служба СБУ сообщила о том, что на Херсонщине стартовали масштабные антитеррористические учения. При проведении учений особое внимание направлено на границу с Крымом и приморскую зону региона.

Участие в антитеррористических учениях в регионе принимают подразделения СБУ, военнослужащие Вооруженных сил, пограничники, полицейские, а также подразделения Госслужбы специального транспорта.

Силовики на период учений взяли под усиленный контроль и охрану стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области, в частности, морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорт и мосты.

https://myc.news/obshestvo/v_sbu_soobshili_o_nachale_masshtabnyh_uchenij_na_granice_s_krymom