Выпуск №77. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

21:52 18 Апрель Киев, Украина

Россия дополнительно отправила в Крым 25 000 военных



Во время специального заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета в Вене, представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан сообщила, что Россия перебросила дополнительно в аннексирован Крым 15-25 тысяч своих военнослужащих.



Среди последних отправленных военных - пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства противовоздушной обороны. В общем, по их оценкам, численность военнослужащих России в Крыму составляет 31,5 тысячи человек.



Россия готовится к действиям, которые имеют спровоцировать военный ответ Украины на линии соприкосновения сторон в Донбассе.







США выдворят российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка



Администрация Байдена готова принять новые санкции против России из-за попытки вмешаться в выборы президента с помощью SolarWinds. По данным телеканала CNN, у российских дипломатов будет 30 дней, чтобы покинуть территорию США. Все мероприятия будут приниматься в форме указа президента США Джо Байдена.



Введение санкций будет координироваться с Госдепом и министерством финансов США.



Госдеп также призвал союзников Вашингтона готовиться к мероприятиям Москвы в ответ.







Зеленский подписал закон о защите должников от недобросовестных коллекторов



Подписанный документ вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов в случае урегулирования проблемной задолженности.



Закон предусматривает необходимость соблюдать этического поведения с должником; информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору; заключать договоры только с компаниями, которые включены в реестр коллекторских компаний, ведущий НБУ; контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.



НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.





Минздрав ожидает вакцину Pfizer 16 апреля



Министр здравоохранения Максим Степанов в общении с журналистами заявил, что первые 117 000 доз вакцины Pfizer от коронавируса в ожидаются эту пятницу, 16 апреля. Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.



13 апреля украинский начали прививать против коронавируса вакциной "CoronoVac" китайского производителя "Sinovac".



Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.





Офис президента хочет "существенно масштабировать" программу ипотеки под 7 процентов



Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №5308 о введении финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем. Законопроект позволяет вскоре выдать около 8000 ипотечных кредитов на жилье и передать 12000 квартир в финансовый лизинг.



Реализацией инициативы президента заниматься "Укрфинжитло". Оно будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%, а также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.