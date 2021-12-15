Выпуск №75. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

Харьков отметил годовщину освобождения ОГА от сепаратистов

Семь лет назад, 8 апреля 2014 года, бойцы Нацгвардии штурмом освободили здание Харьковской ОГА от сепаратистов. В годовщину событий МВД опубликовало архивное видео событий.

На плацу Харьковского национального университета внутренних дел собрались участники тех событий, руководство и курсанты вуза. Они почтили память всех, кто отдал свои жизни за Украину, и вспомнили события весны 2014 года.

Верность присяге и служебному долгу, мужество и героизм помогли в 2014 году выстоять защитникам украинской независимости.

https://myc.news/obshestvo/harkov_otmetil_godovshinu_osvobozhdeniya_oga_ot_separatistov

В Украине разрешили лекарства на основе каннабиса

Лекарства, изготовленные на основе каннабиса, обычно используются как стимуляторы аппетита, противорвотные средства, для лечения тревожности, нарушений двигательного аппарата и как вспомогательная терапия для лечения хронической боли.

Кабмин внес изменения в список прекурсоров, наркотических и психотропных веществ, в которых используют лечебный экстракт марихуаны. Теперь в медицинских целях разрешено использовать Дронабинол, Набилон и Набиксимолс.

Лекарства на основе каннабиса разрешены в 44 странах, в частности во многих странах-членах ЕС.

https://myc.news/glavnoe/v_ukraine_razreshili_lekarstvana_osnove_kannabisa

До 25 апреля в Украине будет введен единый годовой тариф на газ

В среду, 7 апреля, Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, утвердила введение в Украине годовых цен на газ для населения. Вступит в силу новый тариф с 1 мая.

Теперь поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену на газ, которая будет действовать в течение года.

Каким будет годовой тариф пока неизвестно. По данным СМИ, он ожидается в пределах 7,4-8 грн за кубометр.

https://myc.news/glavnoe/do_25_aprelya_v_ukraine_budet_vveden_edinyj_godovoj_tarif_na_gaz

Голодовка и здоровье Алексея Навального

Адвокат оппозиционного политика Ольга Михайлова рассказала телеканалу Дождь о состоянии здоровья российского оппозиционера. После прохождения медицинского осмотра, местные врачи колонии в Покрове, где сейчас находится российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщили ему об обнаружении двух межпозвоночных грыж.

По словам Михайловой, лечение, выписанное Навальному в колонии, "неэффективно и может привести к ухудшению состояния". Она повторила мысль, высказанную накануне в Twitter-аккаунте Навального, что администрация боится осмотра оппозиционного политика приглашенными врачами, потому что тогда станет "известно, что их отвратительное лечение привело к ухудшению состояния его здоровья".

https://myc.news/novosti_mira/golodovka_i_zdorove_alekseya_navalnogo

42,4% работающих граждан Украины живут за чертой бедности

Такая неутешительная информация была озвучена Информационным управлением Аппарата Верховной Рады по итогам заседания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как заявила заведующая сектора исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько, в 2021 году не ожидается улучшение ситуации.

По словам главы Комитета Галины Третьяковой, победа над бедностью является одной из главных задач введенной правительством Стратегии преодоления бедности.

https://myc.news/obshestvo/424_rabotayushih_grazhdan_ukrainy_zhivut_za_chertoj_bednosti