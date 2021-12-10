Выпуск №74. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

08:28 13 Апрель Киев, Украина

Киев парализовали пробки

В понедельник, 5 апреля КИЕВ парализовали многокилометровые пробки. В связи с усилением карантинных мероприятий в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. Столичные власти планируют выдать около 400 000 спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.

Работают маршрутки, но они могут перевозить только половину от общего количества мест в транспортном средстве.

Пригородные электрички работают без ограничений, но в Киеве передвигаться очень непросто, поскольку в коммунальный общественный транспорт можно зайти только с спецпропуска.



Украина заключила договор на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer согласовала договор на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19 в Украине.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз - в течение 2021 года.

Вакцина BioNTech от компании Pfizer на 100% предупредила заболевания COVID-19 среди участников III фазы клинических испытаний (КИ) в Южной Африке.



Кличко требует от Кабмина ввести общенациональный локдаун

Виталий Кличко обратился в Кабинет министров с призывом ввести общенациональный локдаун в Украине.

По словам столичного мэра, многие люди не соблюдают противоэпидемических правил в условиях строгих ограничений.

«Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной. Вы видите, какие ограничения и сколько времени действуют в европейских странах. И то, ситуация и там непростая. Но люди соблюдают правила. И полным ходом идет вакцинация. У нас украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит. К сожалению, нет », - подчеркнул Кличко.



Зеленский провел первую телефонный разговор с Байденом.

Главы государств обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе и реформы в Украине. Байден отметил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в противостоянии с Россией на Донбассе и в Крыму.

Президент США выразил приверженность борьбе с коррупцией в Украине, а также реализации программы реформ. Во время разговора политики отметили, что эти реформы является главным элементом евроатлантических стремлений Украины.

Также президенты стран обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19.



Стерненка выпустили из-под стражи под домашний арест

Апелляционный суд Одессы принял решение выпустили из-под стражи активиста Сергея Стерненка. Избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что в феврале этого года Приморский районный суд города Одессы объявил приговор активисту Сергею Стерненку. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

В приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук, которого тоже суд принял решение освободить из-под стражи.