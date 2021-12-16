Выпуск №73. Итальянский провал (с переводом на жестовый язык)

17:38 05 Апрель Киев, Украина

Россию преследуют шпионские провалы. 30 марта 54-летний Вальтер Биот был задержан в пригороде Рима - в момент передачи секретных сведений российском агенту. Вальтер Биот с 2010 года работал в министерстве обороны Италии, где занимался разработкой политики национальной безопасности.



Задержание произошло «на горячем», сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на деньги. В Биота обнаружили флешку из 181 фотографией - конфиденциальными и строго конфиденциальными материалами, в том числе 47 секретных документов НАТО. Биот признал, что передавал России секретные данные.



Задержание российского посольского шпиона и итальянского предателя родины в момент тайной встречи провели карабинеры из специального подразделения по борьбе с организованной преступностью и терроризмом ROS (Raggruppamento Operativo Speciale).



Обыск в квартире итальянского офицера показал, что Вальтер Биот передавал секретные материалы не только по НАТО, но и по Италии.



Российские спецслужбы распространили в Италии шпионскую сеть, около трети дипломатического корпуса РФ - шпионы. Об этом 1 апреля заявила газета La Repubblica со ссылкой на источник в Агентстве внутренней информации и безопасности (AISI).



В издании пишут, что в AISI разоблачили «шпионскую сеть, которую за последние года три ведомства Российской Федерации - СВР, ГРУ, ФСБ - распространили в Италии». «В нашей стране аккредитовано более 80 оперативников, треть российского дипломатического корпуса», - сообщает газета.



Российские шпионы, утверждают в издании, собирали секретную информацию и пытались вербовки. Отмечается, что сеть была разоблачена в связи с ошибкой российского агента Алексея Немудрова.



Два дипломата, пишет La Repubblica, - Алексей Немудров и Дмитрий Остроухов - сделали попытку похитить секретные документы НАТО через сотрудника итальянского Генштаба Вальтера биоты. На данный момент они уже покинули страну в соответствии с приказом о депортации.



Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо написал на своей странице в Фейсбуке, что вызван в МИД Италии российский посол был «поставлен в известность о решении Италии немедленно выслать в Россию двух сотрудников российского посольства, замешанных в этом трудном инциденте».



И российском МИДе нечем крыть. Только что накричались по поводу Болгарии, с которой посольских шпионов высылали в Россию с октября 2019 пять раз, и вот на тебе - Италия! При этом Италию никак обвинишь в недружелюбии в Россию. Именно сейчас это особенно неуместно. Делаются последние шаги по достройке и запуске «Северного потока-2». Италия - один из ключевых партнеров Кремля и инцидент с дипломатами явно не пойдет на пользу России.



Это первый шпионский скандал между традиционно дружественными странами с 1989 года, поэтому к нему приковано внимание итальянских СМИ.



Новое правительство Италии - не такой пророссийский, как тот, что был в 2018 году. Но, даже с учетом этого, и реакция, которая последовала за задержанием шпионов, беспрецедентна. Италия открытым текстом называет российские действия "агрессивными". Да и сам факт, что на экстрадицию этих «горе-дипломатов» дается менее суток, тоже беспрецедентный. Обычно им дают три дня, чтобы покинуть страну. Похоже на то, что страны Европы наконец поняли необходимость решительных действий для сопротивления агрессивным намерениям кремлевской власти.



Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал действия России «враждебным актом» и «угрозой безопасности не только самой республики, но и всего НАТО» и пообещал не оставить дело без реакции. «Это неприемлемо, и будут последствия. Недопустимо, чтобы нашему чиновнику платили в обмен на информацию о НАТО », - сказал он.



Комментарии итальянских СМИ по этому поводу разнятся: одни возмущаются вероломностью «дружественной» страны, другие упрекают власти Италии в заигрывании с Москвой и призывают пересмотреть геополитическую позицию Рима в пользу более тесного сотрудничества с Вашингтоном.



Посол РФ в Италии Сергей Разов призвал Рим не разрушать привилегированные отношения с Москвой из-за шпионского скандала, разразившегося в среду после задержания карабинерами сотрудника российского посольства. В Кремле подробно не комментировали шпионский скандал. «Мы в любом случае надеемся на то, что очень позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение, будет сохраняться», - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Но согласится Итальянская власть на продолжение таких «привилегированных» отношений?