Выпуск №72. Познер. Как есть... (с переводом на жестовый язык)

17:34 05 Апрель Киев, Украина

Журналист Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе, известный в России как Владимир Познер, собирался отметить в Тбилиси свой 87-й день рождения и прилетел туда с друзьями 31 марта. Изначально планировалось, что его визит продлится до 3 апреля. Но все пошло совсем не так ...

«Звездный» телеведущий, «гордость, совесть и слава» российской тележурналистики решил отпраздновать свой день рождения в Грузии. Правда, в Грузию сейчас трудно попасть с территории России, но у Владимира Владимировича есть американский паспорт, а с этим паспортом - везде зеленый свет. Правда, в Грузии снова заболеваемость коронавирус снова поползла вверх, действуют ограничения, а Познер привез с собой деятелей российского шоу-бизнеса. Но это же люди, которым в силу их статуса и других преференций никакая болезнь не страшна! Правда, Познер открыто сомневался в том, что осетинам и грузинам стоит жить в одном государстве, а большинство грузин придерживаются иного мнения, резонно полагая, что раз тебе что-то в грузинском политическом мировоззрении не нравится, то лучше не приезжать. Однако «свобода слова» - прежде всего ... Кончилось все печально.

Вместе с Познером в Тбилиси прилетели его друзья - представители российского шоу-бизнеса и СМИ. Тех самых прокремлевских СМИ, разжигающие межнациональную рознь по указанию Кремля и думают, что им за это ничего не будет.

С начала они остановились в гостинице Vinotel Boutique Hotel, но известны своим гостеприимством грузины на этот раз решили изменить традициям и устроили акцию протеста забросали здание отеля яйцами и потребовали, чтобы Познер уехал из Грузии. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и отключили электроэнергию в помещении. Затем Познер перебрался в отель Rooms, у которого впоследствии тоже прошла аналогичная акция. В результате Познер был вынужден вернуться в Москву.

Поводом для протестов стало высказывание Познера о том, что он не верит, что Абхазия снова станет частью Грузии. В интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что часто бывал в Абхазии еще в 1970-годах и видел, что отношения между грузинами и абхазами были "ужасными" и "Абхазия никогда не будет Грузией".

Владимир Познер культивирует свой образ осторожно-оппозиционного, а точнее, либерального журналиста. Безусловно, на фоне черноротая путинских «вечерних мудозвоны» он выглядит вполне прилично. Но сам факт того, что Познер ведет собственную программу на одном из ведущих пропагандистских ресурсов режима ставит его на один уровень с другими путинскими «глашатаями».

В режимов фашистского толка есть одна весьма неприятная особенность. С ними нельзя взаимодействовать, не став при этом их частью. Поэтому Познер может имитировать любой уровень своей отстраненности от режима и его преступлений, но воспринимается он все равно как его неотъемлемая часть. А значит - несет ответственность за все его преступления. И изменить ситуацию практически невозможно, разве что прямо заявив о своем категорическом несогласии с режимом, потеряв при этом прибыльное место. Приехав с его частным поездкой в Грузию, Познер получил четкий сигнал, как он воспринимается с точки зрения сотрудничества с путинским режимом.

В России прокомментировали ситуацию с Познером. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил: "В Грузии опасно для граждан России. Не стоит туда ездить." Ложь! В Грузии не «опасно» обычным простым россиянам, а вот путинским «пропагандонам» разного калибра и сторонникам сепаратистов вполне возможно.

Похоже, что только на 87-м году жизни Владимир Познер столкнулся с «институтом репутации». И ему это не понравилось - так как он почему-то думал, что весь мир - Россия, где если ты с властью, то тебе с рук сходит все что угодно. Познер ошибся. Грузия - не Россия. Эта молодая независимая страна уже давно живет своим умом и перестала сверять свое время с кремлевскими курантами.

P.S. Стоит напомнить о том, что в 2019 году Владимира Познера внесли в базу сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины» с целью посещения аннексированного Крыму, а также за «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытки легализации аннексии» Крыму.