Выпуск №71. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

Россия готовится к эскалации конфликта в Украине

По словам Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Руслана Хомчака, Кремль стягивает войска к границе с Украиной.

Как сообщил Хомчак, “По состоянию на 30 марта этого года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находится 28 батальонных тактических групп противника”. Это регулярные действующие подразделения вооруженных сил РФ, которые создают угрозу безопасности и целостности Украины.

В оккупированном Крыму были замечены перемещения войск через керченский мост.

В связи с усилением присутствия российских войск, в Верховной раде было выдвинуто предложение о мобилизации военных запаса без объявления мобилизации.

https://myc.news/specproekty/rossiya_gotovitsya_k_eskalacii_konflikta_v_ukraine

Украина разорвала 20-летнее соглашение с РФ о туризме

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.

31 марта Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соглашения от 1999 года.

Действие соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается, поскольку, "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют".

https://myc.news/glavnoe/ukraina_razorvala_2_letnee_soglashenie_s_rf_o_turizme

В Украине разрешили призыв резервистов без объявления мобилизации

Народные депутаты Украины приняли законопроект, который направлен на усовершенствование обороны страны. Закон разрешает призывать резервистов на службу без объявления мобилизации.

В случае обострения ситуации на фронте или во время нарушения границ Украины государство в течение суток сможет привлечь резервистов.

Нардеп "СН" Марьяна Безуглая подчеркнула, что «эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому объявить мобилизацию».

https://myc.news/glavnoe/v_ukraine_razreshili_prizyv_rezervistov_bez_obyavleniya_mobilizacii

Экс-главу правления ПриватБанка Дубилета объявили в розыск

Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет подозревается в причастности к растрате 8 млрд гривен. Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

По версии следствия, Александр Дубилет в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года совершил финансовую махинацию, которая привела к растрате средств в особо крупном размере.

Ранее НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций.

https://myc.news/glavnoe/eksglavu_pravleniya_privatbanka_dubileta_obyavili_v_rozysk

СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов

Сотрудники СБУ разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которые проводили информационные операции против нашей страны по заданию координаторов из РФ.

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах соцсетей распространяли призывы к нарушению территориальной целостности Украины, нарушение общественного порядка, свержению конституционного строя и изменения пределов государственной границы.

https://myc.news/proishestvie/sbu_razoblachila_koordiniruemuyu_iz_rf_set_internetagitatorov