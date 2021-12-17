Выпуск №60. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

В Украине максимальный уровень заболеваемости коронавирусом с начала года

В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. По сообщению министра здравоохранения Максима Степанова, за прошедшие сутки в стране было выявлено 13 276 новых случаев COVID-19. Это на несколько сотен больше, чем днем ранее.

По его словам, в частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Общее число заболевших в Украине с начала пандемии достигло 1,451 млн.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 451 744 лица; выздоровели - 1 219 773 лица; летальных исходов - 28 158; проведения ПЦР-тестов - 7 328 468.

https://myc.news/koronavirus/v_ukraine_maksimalnyj_uroven_zabolevaemosti_koronavirusom_s_nachala_goda

В Армении оппозиция заблокировала все входы и выходы в парламент

В Армении сторонники оппозиции перекрыли все входы и выходы в здание парламента. Ереванская полиция предпринимают активные меры.

Ранее к этому призвал лидер оппозиционного Движения спасения родины Вазген Манукян. Он сказал, что "парламент будет работать только тогда, когда депутаты придут, чтобы принять решение, которое требует народ (речь о требовании протестующих об отставке премьер-министра Никола Пашиняна - ред.)".

Протестующие установили две палатки. Через вход на улице Демирчяна в парламент обычно въезжают автомобили спикера парламента, руководства законодательного органа, премьер-министра. Вход в парламент перекрыт также с проспекта Баграмяна. Таким образом, все входы и выходы в здание полностью перекрыты.

https://myc.news/novosti_mira/v_armenii_oppoziciya_zablokirovala_vse_vhody_i_vyhody_v_parlament

Зеленский ужесточил ответственность за нарушение ПДД и вождение в нетрезвом виде

С 13 марта 2021 года вступает в силу подписанный Владимиром Зеленским Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подчеркивается, что закон усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

https://myc.news/obshestvo/zelenskij_uzhestochil_otvetstvennost_za_narushenie_pdd_i_vozhdenie_v_netrezvom_vide

В Украине безработные могут подтверждать свой статус дистанционно

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, Кабинет Министров разрешил украинцам подтверждать статус безработного дистанционно.

Соответствующее постановление правительство приняло в среду без обсуждения.

Как пояснило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте, постановление позволяет безработному подтверждать свой статус на период карантина без посещения центра занятости, а также увеличивает с 10 до 30 дней срок подачи в центры занятости документов для предоставления такого статуса в режиме онлайн.

https://myc.news/politika/v_ukraine_bezrabotnye_mogut_podtverzhdat_svoj_status_distancionno

Зеленский заявил о чистке партии от "засланных казачков" и случайных людей

13 марта в Киеве начался съезд партии Слуга народа, который проходит в КВЦ Парковый. В своем выступлении на съезде президент Владимир Зеленский заявил о чистке рядов партии от всех "засланных казачков", а также раскритиковал телеграм-каналы за критику ситуации в стране.

Президент заявил, что сейчас в политсиле избавляются от "засланных казачков" и случайных людей.

Кроме того, Зеленский призвал партию к консолидации, когда идет голосование за принципиальные законопроекты, связанные с земельной и судебной реформами, борьбой с коррупцией и др.

https://myc.news/glavnoe/zelenskij_zayavil_o_chistke_partii_ot_zaslannyh_kazachkov_i_sluchajnyh_lyudej